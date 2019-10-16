شرطة البرازيل داهمت منزل رئيس الحزب اليميني المتطرف بإطار تحقيق بفضيحة سياسية

داهمت الشرطة الفدرالية في ​البرازيل​، منزل رئيس الحزب اليميني المتطرف لوسيانو بيفار، الّذي ينتمي إليه الرئيس البرازيلي ​جاير بولسونارو​، في إطار التحقيق في فضيحة تتعلّق بحملة تمويل. وأوضحت الشرطة "أنّها فتّشت تسعة مواقع بينها منزل بيفار في ريسيف بشمال شرق البلاد، ومقرّ الحزب الاجتماعي الليبرالي المحافظ في المدينة نفسها". والحزب مُتّهم بتسمية مرشحين وهميّين أغلبيّتهم نساء في الانتخابات العامة الّتي جرت في عام 2018، من أجل تحويل أموال حكومية إلى خزائنه، وهو أسلوب يشتبه بأنّ بعض الأحزاب السياسيّة في البرازيل استخدمته في السابق.

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