مسؤول سوري: القوات الحكومية باتت جاهزة للدخول إلى الرقة

ذكر مسؤول في ​حزب البعث​ ب​الرقة​ السورية لصحيفة "الوطن" السورية بأن "​القوات​ الحكومية باتت جاهزة للدخول إلى المدينة"، مشيرا إلى أن "ذلك قد يحصل في أي لحظة"، لافتاً إلى أن "خريطة انتشار ​الجيش​ في الوقت الحالي في منطقة ​عين عيسى​، تمهد في الأساس لدحر العدوان التركي".

ولفت إلى "الحشود البشرية العارمة التي خرجت لاستقبال الجيش قبل وصوله"، مشددا على أن "محافظة الرقة لم تكن يوما إلا مع ​الدولة​ وخياراتها".