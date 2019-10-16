سلطات كندا علّقت تصدير الأسلحة إلى تركيا ردا على هجومها على شمال سوريا

أعلنت ​وزارة الخارجية الكندية​ أنّ "كندا تدين بشدّة توغّل ​تركيا​ العسكري في ​سوريا​"، مشدّدةً على أنّ "هذا العمل الأحادي الجانب يهدّد بتقويض استقرار منطقة هشّة أصلًا، ويفاقم الوضع الإنساني وينال من التقدّم الّذي أحرزه ​التحالف الدولي​ ضدّ تنظيم "داعش"، والّذي يضمّ تركيا".

ولفتت في بيان، إلى "أنّنا ندعو إلى حماية المدنيين وجميع الجهات لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانيّة دون عوائق"، موضحةً أنّ "في ضوء هذه التطورات، علّقت كندا مؤقّتًا إصدار تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا".

وكانت قد اتّخذت دولًا غربيّة عدّة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، خطوة مماثلة.