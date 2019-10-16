أعلنت وزارة الخارجية الكندية أنّ "كندا تدين بشدّة توغّل تركيا العسكري في سوريا"، مشدّدةً على أنّ "هذا العمل الأحادي الجانب يهدّد بتقويض استقرار منطقة هشّة أصلًا، ويفاقم الوضع الإنساني وينال من التقدّم الّذي أحرزه التحالف الدولي ضدّ تنظيم "داعش"، والّذي يضمّ تركيا".
ولفتت في بيان، إلى "أنّنا ندعو إلى حماية المدنيين وجميع الجهات لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانيّة دون عوائق"، موضحةً أنّ "في ضوء هذه التطورات، علّقت كندا مؤقّتًا إصدار تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا".
وكانت قد اتّخذت دولًا غربيّة عدّة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، خطوة مماثلة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات كندا علّقت تصدير الأسلحة إلى تركيا ردا على هجومها على شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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