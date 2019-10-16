شرطة الهند: تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين في كشمير

أعلنت الشركة الهندية ان معركة بالأسلحة اندلعت بين قوات الأمن والمسلحين في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير، وذلك للمرة الأولى منذ إعادة خدمات الهواتف المحمولة في المنطقة في مسعى لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من التوقف.
وأوضحت، أن الجنود داهموا قرية في جنوب كشمير، كانت لوقت طويل نقطة ساخنة في تمرد الانفصاليين، في أعقاب تقارير مخابراتية بأن مسلحين يتخذون ملاذا لهم هناك.
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