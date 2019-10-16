محامو النبطية التقوا المرشح لمنصب نقيب المحامين بيار حنا

عقد محامو ​النبطية​ لقاء مع المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت المحامي بيار حنا وحضره ممثل نقابة المحامين في النبطية المحامي شوقي شريم. ولفت شريم الى ان "زميلنا مطابق للمواصفات التي نتمناها في نقيب عتيد يحمل همومنا وتطلعاتنا ويرتقي بنا الى ما نطمح اليه نحن المحامين في هذه النقابة التي هي بحق أم النقابات"، معتبر ان "حنا لم يتوان يوما عن تلبية اي طلب نطلبه منه بل كان يبادر اكثر الى تلبية ما يشعر اننا بحاجة اليه دون اي طلب ودون اي مراجعة".

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