قاسم هاشم: الحكومة محاصرة بالأزمات وتتعاطى بترف مع كثير من القضايا

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "الحكومة محاصرة بالأزمات وتتعاطى بترف مع كثير من القضايا والوقت يضيق لإنجاز الموازنة"، متسائلا "هل الساعات القادمة تعوض سجالات ومناكفات غير مجدية لان خطورة الأوضاع تحتاج لمناقشات وقرارات بمستوى دقة الخطر الاقتصادي والمالي الذي يهدد الاستقرار الوطني اذا استمر بهذا التدهور المخيف".

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