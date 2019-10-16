ترزيان: استذكرتُ في مشهد امس ايام الأحداث الأليمة في لبنان

لفت النائب ​هاغوب ترزيان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "استذكرتُ في مشهد امس ايام الأحداث الأليمة في لبنان، عندما اختلف السياسيون وبقي الشعب ملتحماً ببعضه البعض فرغم أحلك الظروف ومحاولات التفرقة كنا نجد انفسنا متعاضدين".

ووجّه ترزيان "تحية إلى شعب لبنان المتلاحم ببعضه في كل المناطق حيث قاتلوا السنة النيران جنباً الى جنب تحية إلى متطوعي الدفاع المدني وتحية الى الجيش اللبناني" .