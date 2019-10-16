خطار: تجدد محدود للحرائق في عدد من المناطق ونعمل على اخمادها والوضع تحت السيطرة

أوضح المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد ​ريمون خطار​ في حديث تلفزيوني ان "​الطقس​ قبل الظهر قد يساهم في اندلاع ​الحرائق​ ولكن بعد الظهر هطول ​الامطار​ قد يساعد في اخمادها"، مشيراً إلى أن "تجدد محدود للحرائق في كفرمتى نطاق النهرين ودقون وقرنة الحمرا والزيرة والمطيلب وبعورتا ومزرعة الضهر ونعمل على اخمادها بالتنسيق مع قيادة الجيش والوضع تحت السيطرة".

وكانت قد اندلعت حرائق كثيفة منذ مساء الاثنين بعدد من المناطق اللبنانية، وتركّزت في بلدة المشرف في الشوف، ووصلت النيران إلى منازل المواطنين وبعض محطات الوقود، الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح داخلية، فيما افترش بعض المواطنين الطرقات ولجؤوا إلى بعض الكنائس والمساجد.