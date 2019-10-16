بلال عبدالله: النظام الطائفي يحرم الدفاع المدني حقه في الحياة الكريمة

أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنني انحني بكل فخر أمام التعب والعرق والشجاعة التي رأيتها في كل من ساهم في تطويق حرائق الامس وبالأخص للدفاع المدني الذي يحرمه النظام الطائفي وبعض السلطة حقه في ​الحياة​ الكريمة، لكم ولمأموري الاحراش وللجميع العدالة وتثبيت الحق".

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