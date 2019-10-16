شارل جبور حيا يعقوبيان: كل التضامن معها في مواجهة السفلة والتافهين

حيا رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" ​​شارل جبور​​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، النائب ​بولا يعقوبيان​، مؤكداً أن "كل التضامن معها في مواجهة السفلة والتافهين والفارغين من وزراء الزمن الرديء، قد نلتقي مع بولا في ال​سياسة​ وقد نختلف، وهذا حق لكل منا، إلا أن مساحات الدفاع عن الإنسان والقيم والأخلاق والشهامة والكرامة والحريات والحق بالاختلاف تجمعنا باستمرار".

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