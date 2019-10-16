النشرة: الدفاع المدني عمل على إخماد حريق بمعمل للبلاستيك بين بلديتي البازورية وعين بعال

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "حريقا شب في معمل للبلاستيك بين بلديتي البازورية وعين بعال في قضاء صور"، مشيراً إلى أن "فرق من عناصر الدفاع المدني هرعت الى المكان وعملت على اخماده، وقد غطت سحب الدخان اجواء المنطقة".

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