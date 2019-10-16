دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب يعلن زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية ويوقف محادثات تجارية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية بنسبة 50 بالمئة، ووقف المفاوضات بشأن اتفاق تجاري مع أنقرة.

وأضاف ترامب في بيان أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية قوية على مسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة التركية.

وتابع ترامب قائلًا: الهجوم العسكري التركي يعرض المدنيين للخطر ويهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف: لقد كنت واضحًا تمامًا فيما يتعلق بالتحرك التركي، الذي أدى إلى حدوث أزمة إنسانية وتهيئة الظروف لجرائم حرب محتملة.

وأوضح ترامب أن الرسوم ستعود إلى ما كانت عليه قبل تخفيضها في مايو الماضي.

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ومضى ترامب قائلًا: يجب على تركيا أيضًا إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وخاصة الأقليات العرقية والدينية الضعيفة في شمال شرق سوريا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية واستهداف الأقليات العرقية أو الدينية هو أمر غير مقبول.

وتشن تركيا عملية «نبع السلام» مع حليفها الجيش الوطني السوري المعارض، مبررة ذلك بالتصدي للإرهاب وإقامة منطقة آمنة لتوطين اللاجئين السوريين.