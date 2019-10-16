شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش طلب إحاطة قرية ممنوعة من بناء مقابر بعد تنقيبها عن الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان 4 اجتماعات لها برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة، الخاص بقيام وزارة الآثار بمنع الأهالى من بناء مقابر بالرغم من توقف التنقيب عن الآثار وعدم وجود بديل آخر لأهالى القرية لإقامة مقابر جديدة بتل العمارنة بمركز تلا محافظة المنوفية.

وتناقش اللجنة فى اجتماع آخر بشأن طلب إحاطة بشأن عدم استكمال بيت ثقافة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية وفرشه بالأثاث اللازم حتي يمارس الشباب دوره الثقافى، وآخر لتعطيل مصالح المواطنين بسبب تأخر وزارة الآثار فى إخراج مساحة 2 فدان تم عمل الحفريات بها قانوناً لإنشاء مجمع مدارس وملاعب عليها لخدمة شباب قرية غزالة بالسنبلاوين.

وتعقد اللجنة اجتماعين بشأن عدم تنازل وزارة الآثار عن مساحة 5 أفدنة تابعة لها لإنشاء مشروعات ذات نفع عام، والكائنة بعزبة الكوم الأحمر ومجلس قروى بنى غنى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وآخر بشأن عدم تنازل وزارة الآثار عن مساحة 3 أفدنة تابعة لها لإنشاء مشروعات ذات نفع عام، والكائنة بعزبة الكوم الأحمر ودلقام وشرق الوحدة المحلية بالمنيا.