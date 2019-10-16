"أحداث مسجد الفتح ومحاكمة 271 متهمًا في حسم 2".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الأربعاء، عددًا من الجلسات الهامة التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة".

نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم منها؛ الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

أسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

اعترافات المتهمين في القضية تضمنت تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي عام 2017 ودور كل متهم في العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققًا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.

إعادة محاكمة 46 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح"

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر في وقت سابق بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وأسندت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

نظر طعون المتهمين في قضية "مغارة سوهاج"

تنظر اليوم الأربعاء، أولى جلسات الموضوع الخاصة بطعون 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" في سوهاج، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن 3 سنوات للمؤبد.

وكانت محكمة النقض، قبلت في 3 يوليه الماضي، طعون 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" في سوهاج، وحددت المحكمة، جلسة اليوم لنظر موضوع القضية، وإحضار المتهمين من محبسهم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيًا وحضوريًا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هارب.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.