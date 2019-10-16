"أمطار رعدية".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة "الأربعاء- الخميس- الجمعة".

وقالت الهيئة: "يسود الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارًا، لطيف ليلًا".

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر تصل لحد الرعدية أحيانًا، وتشتد الرياح على خليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

السواحل الشمالية الغربية 28 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 22

الوجه البحري والقاهرة 32 22

جنوب سيناء والغردقة 35 25

شمال الصعيد 34 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 37 28

وعن طقس الخميس، توقعت الهيئة، أن يستمر الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية، حارًا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، والسواحل الغربية، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس

السواحل الشمالية الغربية 28 21

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 22

الوجه البحري والقاهرة 31 22

جنوب سيناء والغردقة 33 26

شمال الصعيد 34 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 38 28

وعن طقس الجمعة المقبل، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة.

السواحل الشمالية الغربية 28 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 22

الوجه البحري والقاهرة 30 22

جنوب سيناء والغردقة 33 26

شمال الصعيد 39 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 28