"التعليم": إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة النووية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين بمدرسة الضبعة النووية، اليوم الأربعاء، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم.
وأكد "مجاهد"، أن عد الطلاب المقبولين 75 طالبًا، وسيبدأ الفصل الدراسي 2019/2020 للمقبولين خلال أيام.
وتبلغ عدد سنوات الدراسة في مدرسة الضبعة 5 سنوات، ويحصل الخريج على لقب فني أول في تكنولوجيا الطاقة النووية.
وتضم المدرسة 3 تخصصات، "تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا الإلكترونيات".
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