مستشفى 57357 تكرم 60 طالبًا من أبنائها في مرحلة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تكرم مستشفى سرطان الأطفال (57357)، اليوم الأربعاء، 60 طالبًا هزموا السرطان ونجحوا في مرحلة الثانوية العامة لعام 2019 في إطار حرص المستشفى على رعاية ودعم أبنائها ومساعدتهم في الانتظام الدراسي من خلال مدرسة المستشفى.

وتقام الاحتفالية بقاعة مؤتمرات المستشفى بحضور عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة وأولياء أمور الطلاب.

وتُجرَى الامتحانات في اللجان الخاصة للأطفال مرضى السرطان، بناء على قرار من وزير التربية والتعليم، رقم 258 في 30 يوليو 2013، بشأن تشكيل لجان خاصة لامتحان الطلاب نزلاء مستشفى 57357، حيت نصت مادته الأولى على أن "يعقد امتحان الطلاب المرضى نزلاء مستشفى الأورام للأطفال 57357 داخل المستشفى كل عام الدورين الأول والثاني".

وحدد القرار عدداً من القواعد لإجراء الامتحانات بالمستشفى، منها أن تتولى الإدارة العامة للامتحانات نقل وإعداد الأسئلة وكراسات الإجابة للشهادة الثانوية، وتتولى وزارة التريبة والتعليم القيام بكافة الإجراءات واختيار المشرفين والمراقبين والملاحظين باللجان، والتنسيق مع إدارة المستشفى مباشرة.​