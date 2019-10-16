مقتل 15 شخصاً في تبادل لإطلاق النار بالمكسيك

قالت السلطات المكسيكية أن 15 شخصاً، بينهم جندي، قتلوا في جنوب المكسيك، في تبادل لإطلاق النار بين الجيش وأفراد مشتبه بهم من عصابة للجريمة المنظمة.

ووقع الاشتباك في تيبوتشيكا بولاية جيريرو، الثلاثاء، حسبما قال المتحدث الأمني روبرتو ألفاريز إريديا في بيان عبر فيسبوك.

وفي اليوم السابق، قتل 13 شرطياً في كمين نصبه أفراد مشتبه بهم لعصابة مخدرات، على بعد نحو 500 كيلومتر غربي تيبوتشيكا.

وقال ألفاريز إريديا إن الاشتباك الأحدث بدأ بعد أن تلقت السلطات بلاغاً عبر الهاتف بوجود عناصر مسلحة في تيبوتشيكا.

وأضاف في البيان: "بدأ مسلحون مدنيون بالاعتداء على عناصر أمانة الدفاع الوطني، مما أسفر عن مقتل جندي و14 مدنياً مسلحاً".

وصادرت السلطات لاحقاً "أسلحة شديدة القوة" إلى جانب ثلاث مركبات تردد أنها تمت سرقتها.

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