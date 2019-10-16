الصين تعارض إجراءات "النواب الأميركي" بشأن هونج كونج

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين تعارض بشدة الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس النواب الأميركي والمتعلقة بالاحتجاجات في هونج كونج وحثت أعضاء المجلس على عدم التدخل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جينج شوانج في بيان إن علاقات الصين مع الولايات المتحدة ستتضرر إذا صار التشريع قانوناً.
وسيتطلب قانون حقوق الإنسان والديموقراطية في هونج كونج وهو أحد الإجراءات التي أقرها مجلس النواب من وزارة الخارجية الأميركية أن تقر كل عام بأن هونج كونج تحتفظ بحكمها الذاتي من أجل تلقي معاملة خاصة كمركز مالي كبير.
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