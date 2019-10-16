حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتبقى مرتفعة نسبيا وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا خصوصا في المناطق المنخفضة، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بشكل محلي ومحدود.
ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا خصوصا في المناطق المنخفضة نهارا، وتكون هناك فرصة ضعيفة ومحدودة لهطول زخات محلية في بعض المناطق.
ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات الليل إلى شمالية وشمالية شرقية أحيانا مع طقس بارد نسبيا في القمم العالية.
في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية معتدلة بوجه عام نهارا في معظم المناطق بحيث تصل درجات الحرارة إلى منتصف العشرينيات في الجبال وإلى نهايتها في بقية المناطق.
وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة في يوم السبت، وتسود أجواء خريفية معتدلة نهارا في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في كافة المناطق وخصوصا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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