التحكم المروري: تجمع عدد من الفانات عند جسر خلدة باتجاه بيروت

أفادت غرفة التحكم المروري بتجمع عدد من الفانات عند جسر خلدة باتجاه بيروت سبب ازدحاما مروريا في المحلة دون قطع للسير حالياً.
يذكر ان أصحاب هذه الفانات نفذوا اعتصاما منذ أيام احتجاجا على حجز فانات من قبل القوى الامنية بسبب موتورات المازوت.
وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، قدد شدد في وقت سابق على أنّ "فانات" الموت مخالفة لجميع القوانين والأنظمة. هم عصابة منظّمة يعملون على خطّ بعلبك- بيروت، خط الشمال- بيروت وخط الجنوب- بيروت". وأوضح، أنّ "تحرّك أصحاب "الفانات" هو للاحتجاج على حجز قوى الأمن نحو 100 "فان" مُخالف تعمل على المازوت على خط بعلبك- بيروت".
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