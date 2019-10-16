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سرقة 50 مليون ليرة من داخل سيارة كاتبة عدل في طرابلس

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أفادت معلومات ​صحفية​ عن سرقة مبلغ يقارب الـ 50 مليون ليرة من داخل ​سيارة​ ​كاتبة​ ​العدل​ م.ح. وفي التفاصيل ان مجهولين على ​دراجة نارية​ كسروا زجاج سيارتها خلال توقفها في ​شارع المئتين​ في ​طرابلس​، بعد ما غادرت مكتبها في ​الميناء​، وسرقوا من داخل السيارة حقيبة فيها مبلغ من ​المال​ يقارب الـ 50 مليونا.

وعلى الأثر حضرت ​القوى الأمنية​ إلى المكان وفتحت تحقيقا وعملت على سحب كاميرات المراقبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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