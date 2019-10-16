سرقة 50 مليون ليرة من داخل سيارة كاتبة عدل في طرابلس

أفادت معلومات صحفية عن سرقة مبلغ يقارب الـ 50 مليون ليرة من داخل سيارة كاتبة العدل م.ح. وفي التفاصيل ان مجهولين على دراجة نارية كسروا زجاج سيارتها خلال توقفها في شارع المئتين في طرابلس، بعد ما غادرت مكتبها في الميناء، وسرقوا من داخل السيارة حقيبة فيها مبلغ من المال يقارب الـ 50 مليونا.
وعلى الأثر حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا وعملت على سحب كاميرات المراقبة.
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