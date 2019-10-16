سرقة 50 مليون ليرة من داخل سيارة كاتبة عدل في طرابلس

أفادت معلومات ​صحفية​ عن سرقة مبلغ يقارب الـ 50 مليون ليرة من داخل ​سيارة​ ​كاتبة​ ​العدل​ م.ح. وفي التفاصيل ان مجهولين على ​دراجة نارية​ كسروا زجاج سيارتها خلال توقفها في ​شارع المئتين​ في ​طرابلس​، بعد ما غادرت مكتبها في ​الميناء​، وسرقوا من داخل السيارة حقيبة فيها مبلغ من ​المال​ يقارب الـ 50 مليونا.

وعلى الأثر حضرت ​القوى الأمنية​ إلى المكان وفتحت تحقيقا وعملت على سحب كاميرات المراقبة.