الجمهورية: ريتشارد عرضت مع الحريري ما يمكن لأميركا القيام به لتسهيل خروج لبنان من الأزمة النقدية

أوضحت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على لقاء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس، السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، أنّ "هذه الزيارة كانت بناءً على موعد مُسبق، للتداول في التطورات السياسيّة والأمنيّة، ولاسيما منها الحديث عن التطورات الإقتصاديّة والوضع النقدي وسُبل معالجته".
وكشفت معلومات "الجمهورية" أنّ "ريتشارد عرضت مع الحريري ما يمكن القيام به لتسهيل خروج لبنان من الأزمة النقديّة، والدور الّذي يُمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تؤدّيه في هذا المجال".
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