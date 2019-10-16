رئيس مصلحة الأرصاد الجوية بالمطار: موجة الحر والجفاف ستنحسر تدريجا بدءا من اليوم

لفت رئيس فرع ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في "​مطار بيروت الدولي​" وسام أبو خشفة، إلى أنّ "الظروف المؤاتية لاندلاع ​الحرائق​ كثيرة، وأهمّها: الأشجار اليابسة خلال الخريف، الهواء الجاف، قلّة الرطوبة، الحرارة المرتفعة وسرعة الرياح الشرقيّة الحارّة، خصوصًا أنّ معدّل الحر تخطّى المعدّلات الموسميّة مع موجتَي حَر آتيتَين من ​الخليج​ و​شمال إفريقيا​".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "كلّ ذلك ساهم في امتداد الحرائق، ولكن ليس في إشعالها"، مؤكّدًا أنّ "موجة الحر والجفاف ستنحسر تدريجًا بدءًا من اليوم، مع تجدّد ​الأمطار​ فجرًا وبعد الظهر، ما يُساهم في إخماد الحرائق". وأوضح أنّ "إمكانيّة هبوب الهواء عند الفجر يمكن أن تساعد في استمرار ذيول الحرائق، ولكن ليس تمدّدها".