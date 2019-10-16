لفت رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجوية في "مطار بيروت الدولي" وسام أبو خشفة، إلى أنّ "الظروف المؤاتية لاندلاع الحرائق كثيرة، وأهمّها: الأشجار اليابسة خلال الخريف، الهواء الجاف، قلّة الرطوبة، الحرارة المرتفعة وسرعة الرياح الشرقيّة الحارّة، خصوصًا أنّ معدّل الحر تخطّى المعدّلات الموسميّة مع موجتَي حَر آتيتَين من الخليج وشمال إفريقيا".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "كلّ ذلك ساهم في امتداد الحرائق، ولكن ليس في إشعالها"، مؤكّدًا أنّ "موجة الحر والجفاف ستنحسر تدريجًا بدءًا من اليوم، مع تجدّد الأمطار فجرًا وبعد الظهر، ما يُساهم في إخماد الحرائق". وأوضح أنّ "إمكانيّة هبوب الهواء عند الفجر يمكن أن تساعد في استمرار ذيول الحرائق، ولكن ليس تمدّدها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مصلحة الأرصاد الجوية بالمطار: موجة الحر والجفاف ستنحسر تدريجا بدءا من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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