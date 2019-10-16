الرئيس الروماني يكلف زعيم المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية

عيّن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس زعيم الحزب الوطني الليبرالي المعارض لودوفيتش أوربان رئيسًا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة انتقالية إلى غاية موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها عام 2020. ويتعين على حكومة أوربان أن تنال ثقة أعضاء البرلمان، وهو ما قد يصبح واقعا بدون أي عراقيل.

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