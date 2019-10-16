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سقوط 22 قتيلا نتيجة انهيار أرضي في إثيوبيا

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أعلنت السلطات الإثيوبية "مقتل 22 شخصًا في انهيار أرضي وقع في منطقة نائية في جنوب ​إثيوبيا​"، لافتةً إلى أنّ "فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن خمس جثث دُفنت تحت الركام".

وأوضح المسؤول المحلّي تاكيلي تسفو، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الإنهيار الأرضي وَقع في منطقة كونتا بعد عشر ساعات من الأمطار الغزيرة"، مبيّنًا "أنّنا لم نتمكّن من انتشال سوى 17 جثة باستخدام القوّة البشريّة والقوّة الميكانيكيّة". وأشار إلى أنّ "من بين القتلى تسع نساء وستة أطفال".

وذكر أنّ "المنطقة الّتي حدث فيها الانهيار جبليّة وعرة، وهذا يعني أنّ الانهيار الأرضي كان خطيرًا جدًّا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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