سبوتنيك: ترامب يجتمع اليوم مع ماكونيل وبيلوسي لبحث الوضع بسوريا

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مساعدين بالكونغرس، اعلانهم ان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيجتمع مع الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين لمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى لجنتي الشؤون الخارجية و​القوات المسلحة​ بالمجلسين في ​البيت الأبيض​، اليوم الأربعاء، لبحث الوضع في ​سوريا​.

وذكرت المصادر أن من بين المدعوين زعيم الأغلبية ​الجمهورية​ في مجلس الشيوخ ​ميتش ماكونيل​ ورئيسة ​مجلس النواب​ وزعيمة الديمقراطيين ​نانسي بيلوسي​ ، ورئيس وكبار أعضاء كل من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب.

ويتزامن الاجتماع مع تزايد القلق بين أعضاء ​الكونغرس الأميركي​ بمن فيهم بعض الجمهوريين بشأن قرار ترامب سحب ​القوات الأميركية​ من ​شمال شرق سوريا​ مما فتح الطريق أمام هجوم تركي على فصائل كردية متحالفة مع ​الولايات المتحدة​، كانت تقاتل تنظيم ​الدولة الإسلامية​ جنبا إلى جنب مع الأميركيين.