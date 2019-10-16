سبوتنيك: ترامب يجتمع اليوم مع ماكونيل وبيلوسي لبحث الوضع بسوريا

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مساعدين بالكونغرس، اعلانهم ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجتمع مع الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين لمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بالمجلسين في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، لبحث الوضع في سوريا.
وذكرت المصادر أن من بين المدعوين زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيسة مجلس النواب وزعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي ، ورئيس وكبار أعضاء كل من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب.
ويتزامن الاجتماع مع تزايد القلق بين أعضاء الكونغرس الأميركي بمن فيهم بعض الجمهوريين بشأن قرار ترامب سحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا مما فتح الطريق أمام هجوم تركي على فصائل كردية متحالفة مع الولايات المتحدة، كانت تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية جنبا إلى جنب مع الأميركيين.
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