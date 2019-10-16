22 قتيلًا بانهيار أرضي في أثيوبيا

اسماء السيد - أديس أبابا: أعلنت السلطات الأثيوبية الثلاثاء أنّ 22 شخصًا لقوا مصرعهم في انهيار أرضي وقع الأحد في منطقة نائية في جنوب البلاد، مشيرة إلى أنّ فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن خمس جثث دفنت تحت الركام.
قال المسؤول المحلّي تاكيلي تسفو لوكالة فرانس برس إنّ الانهيار الأرضي وقع في منطقة كونتا بعد عشر ساعات من الأمطار الغزيرة. وأضاف "هناك 22 قتيلًا، ولم نتمكّن من انتشال سوى 17 جثة، باستخدام القوة البشرية والقوة الميكانيكية".
وأوضح أنّ من بين القتلى تسع نساء وستة أطفال. والانهيارات الأرضية شائعة في هذه المنطقة من أثيوبيا، لكنّ تسفو قال إن هذا أسوأ انهيار يشهده في حياته على الإطلاق. وأضاف "المنطقة التي حدث فيها الانهيار جبلية وعرة، وهذا يعني أن الانهيار الأرضي كان خطيرًا جدًا".
وأشار إلى أنّ موسم الأمطار يقترب من نهايته في أثيوبيا، لكنّ قوات الأمن عمدت إلى نقل بعض العائلات خوفًا من أن يؤدي هطول المزيد من الأمطار إلى كوارث إضافية.
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