شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان": أبرز معوقات تطبيق قانون التصالح تتمثل فى الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أهم معوقات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء عدم المعرفة الكاملة لأهداف القانون، وخوف البعض من التقدم بالتصالح مع الأحياء خشية تطبيق قيمة الغرامة التى سوف تطبق عليه رغم انها تبدأ من 50 جنيها كحد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى.

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وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب نشر الوعى بالقانون بين المواطنين، وذلك عن طريق وسائل الإعلام والإعلان المختلفة، وكيف يساهم القانون فى الحفاظ على الثروة العقارية ويقضى على النمو العشوائى والبناء المخالفة، ويحل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة كان لها أثر على المجتمع المصرى.

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن أهم ما يميز القانون هو وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الإجراءات الصادرة ضد المواطن المخالف مؤقتا لحين البت فى الطلب، فى حالة التصالح تخطر جميع الجهات المختصة فى شئون المرافق بالكهرباء والغاز والمياه ولصرف الصحى بالقرار الصادر بالتصالح خلال 15 يوما لاتخاذ ما يلزم فى شأنها، المبالغ المحصلة طبق للقانون توزع 25% لمشروعات الإسكان الاجتماعى، 39% لمشروعات الصرف الصحى والمياه وتطوير المرافق والبنية التحتية.