شكرا لقرائتكم خبر عن قوى بالبرلمان تدعو رئيس "التنظيم والإدارة" لشرح إجراءات حل مشكلة تسويات الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستدعو الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للحضور أمام اللجنة فى الاجتماعات القادمة، لشرح وتوضيح الإجراءات التى اتخذتها الحكومة حتى الآن فى ملف التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

وأضاف "المراغى"، لـ"الخليج 365"، أن اللجنة تلقت تعهدات من الحكومة خلال الفترة السابقة لحل مشكلة التسويات للعاملين بالدولة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وبالفعل حضرت الحكومة بدور الانعقاد السابق وأعلنت قيامها بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل هذه الإشكالية وحتى لا يكون هناك تعارض بين مواد القانون ونصوص اللائحة.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أحقية العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فى التسوية بالمؤهل الأعلى الذين حصلوا عليه أثناء الخدمة، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التى اشترطها القانون، لافتا إلى أن هناك بعض الجهات لم تفعل النص القانونى وترفض التسوية للعاملين، وذلك بحسب شكاوى عديدة تلقتها لجنة القوى العاملة، وشكاوى من المواطنين للنواب فى دوائرهم، وبالتالى لا بد من إيجاد حلول حاسمة وواضحة لهذه المشكلة، بأن يتم التسوية للعاملين وحصولهم على مستحقاتهم.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت أولى اجتماعاتها بدور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، الأسبوع الماضى، وأعلنت أن مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهل الأعلى، ومشكلة عمال التشجير والعاملين على الصناديق الخاصة من أهم الملفات على أولويات اللجنة، التى تسعى إلى حلها.