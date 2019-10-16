أنجيلكه كيربر تنهي موسمها مبكرا للبحث عن مدرب

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أنجليكه كيربر
قررت نجمة التنس الألمانية أنجيلكه كيربر، متصدرة التصنيف العالمي للسيدات سابقا، إسدال الستار على موسمها الحالي بشكل مبكر، من أجل الحصول على راحة، والبحث عن مدرب جديد يقودها خلال الفترة المقبلة.
وقال ممثلون عن اللاعبة الألمانية إنها لن تشارك في أي بطولة أخرى في الموسم الحالي، بعد الإخفاقات المتتالية التي واجهتها خلال الموسم الحالي، خاصة في البطولات الكبرى، بجانب الإصابات.
وتخطط كيربر (31 عاما) للحصول على راحة طويلة حتى أواخر الشهر المقبل؛ حيث تعتزم الاستقرار على هوية مدربها الجديد خلال تلك الفترة، من أجل بدء مسيرة جديدة مع مطلع العام.
وعانت كيربر في بطولات "جراند سلام" خلال الموسم الحالي، كما انفصلت عن مدربها راينر شوتلر، بعد الخروج المبكر من منافسات بطولة ويمبلدون.
وتلقت كيربر صدمة جديدة في موسمها الصعب مؤخرا؛ حيث تأكد غيابها عن بطولة لوكسمبورج المفتوحة، بسبب إصابة في الساق.
وكان منظمو البطولة قد ذكروا، الجمعة، أن كيربر انسحبت من المشاركة في لوكسمبورج، مثل النجمة الروسية ماريا شارابوفا، التي انسحبت بسبب إصابة في الكتف.
وكانت آخر مشاركة لكيربر في بطولة بكين، وخرجت من الدور الثاني، وتحتل الآن المركز الـ13 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.
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