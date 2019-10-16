خبير بالشأن الليبي يكشف خطة أردوغان لاستنزاف الجيش في طرابلس

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العين الإخبارية - عبدالهادي ربيعالأربعاء 2019/10/16 06:23 ص بتوقيت أبوظبي
تركيا تدعم الإرهاب في ليبيا
كشف أحمد عطا، الباحث بمنتدى الشرق الأوسط بلندن، خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستنزاف قدرات الجيش الليبي في العاصمة طرابلس.
وأوضح عطا، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن أردوغان يخطط لدعم إرهابيي ليبيا بخطتين الأولى نقل إرهابيي أكثر من ١٢ تنظيما تكفيريا مسلحا تقاتل في سوريا لمحاربة الجيش الوطني الليبي، من بينهم لواء القعقاع وكتيبة الشهداء ولواء خالد بن الوليد وعناصر جبهة النصرة الجناح العسكري للجيش التركي.
وشملت خطة نقل عناصر تنظيم داعش إلى ليبيا -بحسب الباحث- أن تتولى المخابرات التركية ترحيل عناصر داعش على ثلاث موجات إلى شمال الصومال تحت إشراف خلية عبدالقادر مؤمن مسؤول داعش في الصومال ليتم بعد ذلك نقل كل ٣٠٠ عنصر إلى الحدود الجنوبية الليبية.
وتابع عطا أن عملية النقل ستبدأ فعليا مع مطلع العام المقبل -أي بعد شهرين من الآن- معتمدين على الظروف المناخية في هذا التوقيت لليبيا.
وقد تم إسناد عملية تجهيز هذه الخطة إلى القيادي عبدالقادر مؤمن الذي يعد من أقوى قيادات الإرهاب في أفريقيا، بما يتلقاه من دعم تسليحي خارجي.
أما الخطة الأخرى بحسب عطان فهي تزويد المليشيات والإرهابيين بالسلاح والطائرات المسيرة من خلال اتفاق تم التوصل إليه مع إحدى شركات النقل الإيرانية لنقل شحنة سلاح من ميناء بلغاريا إلى مصراتة في منتصف الشهر المقبل، قائلا: "وهي نوعية تسليح متطورة من الطائرات المسيرة والتي تفاوضت عليها تركيا منذ أربعة أشهر لصالح الوفاق بعد فشل طائراتها التركية من نوع بيرقدار في تحقيق أي نصر عسكري، وتدميرها جميعا".
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