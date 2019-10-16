الدفاع الأفغانية: مقتل 7 أشخاص بينهم 4 طيارين إثر تحطم مروحية للجيش

أعلنت ​وزارة الدفاع الأفغانية​، مقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة طيارين، إثر ​تحطم مروحية​ للجيش أثناء تنفيذ طلعة تدريبية.

من جهته، أوضح المتحدث باسم فيلق "شاهين" ب​الجيش الأفغاني​ أن "الطائرة تحطمت بسبب مشكلة فنية"، لافتا إلى أن المروحية التابعة للوحدة 777 من الجيش الأفغاني تحطمت خلال تنفيذ طلعة تدريبية.

وأشار إلى أن المروحية غادرت مجمع فيلق شاهين وكانت في طريقها إلى مطار بلخ لكنها تحطمت في دوراهي هيرتان لدى هبوطها اضطراريًا بسبب عطل فني.