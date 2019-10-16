كوزمين: اميركا تنتهك التزاماتها بعدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس

أعلن نائب الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى ​الأمم المتحدة​ غينادي كوزمين، أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية ميغيل دي سيربا سواريس، أكد خلال اجتماع أن ​الولايات المتحدة​ الأميركية انتهكت التزاماتها بعدم إصدار تأشيرات لعدد من الدبلوماسيين.

وقال :"تؤكد الولايات المتحدة أنها تبذل قصارى جهدها في النظر في قضية منح التأشيرات، وأنها تتلقى عددا كبيرا من الطلبات، وأنها لا تعلق على الحالات الفردية لإصدار التأشيرات، وأنه في الحالات التي لا يتم إصدار التأشيرات فيها، لا يتم إصدارها لأسباب تتعلق ب​الأمن​ القومي، وهي حجة سخيفة للغاية".