شومر: تقديم عريضة إلى الكونغرس ضد قرار سحب القوات الأميركية من سوريا

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، ​تشاك شومر​، أنه تم تقديم عريضة مشتركة إلى ​الكونغرس​ ضد قرار الرئيس ​دونالد ترامب​ بشأن سحب ​القوات الأميركية​ من ​سوريا​.

ولفت إلى ان "الفوضى والضعف في سوريا بعد قرار الرئيس ترامب الكارثي بشأن سحب القوات فجأة من شمال سوريا يتطلب قيادة قوية ومعقولة من قبل الكونغرس. لهذا السبب أنا ورئيسة مجلس النواب الأمريكي ​نانسي بيلوسي​، نحث جميع زملائنا على تأييد هذا القرار ضد سحب القوات".

هذا وأعلنت القوات الأميركية تلقيها أوامر بالانسحاب الكامل من شمال سوريا، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "وحدات من الجيش العربي السوري دخلت ​مدينة منبج​ في ​ريف حلب الشمالي​ الشرقي".