أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، أنه تم تقديم عريضة مشتركة إلى الكونغرس ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن سحب القوات الأميركية من سوريا.
ولفت إلى ان "الفوضى والضعف في سوريا بعد قرار الرئيس ترامب الكارثي بشأن سحب القوات فجأة من شمال سوريا يتطلب قيادة قوية ومعقولة من قبل الكونغرس. لهذا السبب أنا ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، نحث جميع زملائنا على تأييد هذا القرار ضد سحب القوات".
هذا وأعلنت القوات الأميركية تلقيها أوامر بالانسحاب الكامل من شمال سوريا، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "وحدات من الجيش العربي السوري دخلت مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي".
كانت هذه تفاصيل خبر شومر: تقديم عريضة إلى الكونغرس ضد قرار سحب القوات الأميركية من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.