خروج تظاهرات داعمة لترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020

تظاهر عدد من مؤيدي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، دعما للرئيس أثناء عقد مناظرة المتنافسون الديمقراطيون على ترشيح الحزب في ​انتخابات​ الرئاسة الأميركية 2020. هذا وانطلقت المناظرة الرئاسية بين المرشحين الديمقراطيين المحتملين لانتخابات 2020، والتي تسبق انتخابات الحزب الداخلية لاختيار مرشح نهائي لخوض السباق الانتخابي أمام الرئيس دونالد ترامب الذي يطمح في الفوز بولاية رئاسية جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنافس في السباق الداخلي للحزب الديمقراطي عدد من نجوم السياسة الأميركية، وفي مقدمتهم نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، جو بايدن، وبيرني ساندرز، وغيرهم

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