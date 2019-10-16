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مقتل 15 شخصا في تبادل لإطلاق النار في المكسيك

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أفادت سلطات ​الأمن العام​ بولاية جيريرو ​المكسيك​ية إن 15 شخصا قتلوا في معركة بالأسلحة النارية بالولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

يذكر ان هذه ثاني واقعة قتل جماعي تشهدها المكسيك خلال يومين، إذ أعلنت الحكومة الاتحادية إن 14 شرطيا قتلوا في هجوم بولاية ميتشوكان غرب المكسيك في واحدة من أشد الضربات التي تتعرض لها قوات الأمن منذ تولي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السلطة في كانون الأول.

وذكرت وزارة الأمن العام إنها تستنكر الهجوم الذي أودى بحياة 14 من أفراد الشرطة ببلدية أجليليا في ميتشوكان، وهي ولاية تتعرض بشكل متكرر لأعمال عنف بين عصابات المخدرات المتنافسة.

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