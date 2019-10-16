بومبيو: انتخابات الرئاسة التونسية علامة فارقة في المسار الديمقراطي

رأى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان "انتخابات الرئاسة التونسية علامة فارقة في المسار الديمقراطي".

يذكر ان أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد فاز الأحد في ​الدورة​ الثانية من ​الانتخابات الرئاسية​ التونسية بنسبة تجاوزت 76 بالمئة، 90 بالمئة منها من الفئة العمرية ما بين 18 و25 سنة، و84 بالمائة تتراوح بين 26 إلى 44 سنة، وفق استطلا ع رأي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، فيما حصل منافسه ​نبيل القروي​ على 23.1 بالمئة من الأصوات.

ولفت سعيد بكلمة له أمام حشد من أنصاره بشارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة إلى ان "الشعب التونسي أعطى درسا في الممارسة الديمقراطية"، كما تعهد خلال كلمته "باحترام الاتفاقيات الدولية".