أكّد رئيس "الهيئة العليا للإغاثة" اللواء محمد خير، أنّ "البلديات المعنيّة بالحرائق رَفعت له تقريرًا بحجم الأضرار الماديّة، ليحيلها إلى الجيش اللبناني، حيث يقوم المعنيّون بالكشف الميداني، من ثمّ تتمّ إحالتها إلى مجلس الوزراء، لتزويد "الهيئة" بالمبلغ اللازم".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "حينها، يمكن للمتضرّرين استلام "الشيكات" مباشرةً"، لافتًا إلى أنّ "التقارير في الشوف تشير إلى تضرّر 10 منازل و 13 سيّارة (11 في الدامور و2 في الناعمة)".
كانت هذه تفاصيل خبر خير: البلديات المعنية بالحرائق رفعت لي تقارير بحجم الأضرار تمهيدا للكشف الميداني وتزويدنا بالمبلغ اللازم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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