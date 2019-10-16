شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى سورى: أردوغان يرتكب جرائم ضد المدنيين والمجتمع الدولى يتجاهل العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سلمان شبيب، السياسى السورى، إن أردوغان يرتكب جرائم ضد المدنيين السوريين فى شمال سوريا، من خلال ضرب النساء والأطفال والرجال فى مناطق متعددة، متابعا: "وهذه الجرائم البشعة تأتى فى صمت من المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية الدولية، والغريب أن المنظمات لم تتحدث حتى الآن ضد هذه الجرائم التى يرتكبها أردوغان ضد السوريين".

وأضاف السياسى السورى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أردوغان وقواته المحتلة تستخدم أبشع الطرق فى تعاملها ضد أبناء سوريا، وبحجة محاربة الإرهاب، متسائلا أين هو الإرهاب الذى يتحدث عنه أردوغان؟، بل إن أردوغان قام بتحرير الآلاف من العناصر الداعشية المسجونة فى شمال سوريا، وذلك لاستخدام فى عمليات إرهابية فى المنطقة، وأردوغان احتل شمال سوريا من أجل الحفاظ على الإرهابيين وتحريرهم، وليس من أجل محاربة الإرهاب كما يدعى أمام العالم.