"تعذيب وموت".. الأمن يفرق أهالي أشعلوا النيران في منزل سيدة بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على اشتباكات وقعت بقرية "تلبانة" التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد قيام العشرات من الأهالي باشعال النيران بمنزل سيدة اتهمها الأهالي بالتسبب في قتل شاب يعمل لديها اتهمته بسرقة خاتمها.

البداية بتلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بقيام مجموعة من أهالي قرية تلبان بالهجوم على منزل سيدة تدعى "فادية.ح.أ"، ٥٥ سنة وإشعال النيران بالمنزل.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، ومنع بعض الأهالي وصول سيارة الإطفاء، مما استدعى انتقال قوات الأمن المركزي إلا أن الأمور تطورت بإلقاء الحجارة على القوات.

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وتوصلت التحريات إلى أن عدد من الأهالي اتهموا السيدة صاحبة المنزل بالتسبب في قتل شاب يعمل لديها بعد اتهامة بسرقة خاتم ذهب من مسكنها، وقيامها بإبلاغ إسرته بارتكابة واقعة السرقة، مما أدى إلى قيام شقيقه الأكبر بالتعدي عليه بالضرب حتى لقي مصرعه.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض القتيل للتعذيب على يد شقيقه مُكبل اليدين بسلسلة حديدة وبواسطة عصا غليظة.

وتواصل قوات الأمن السيطرة على الأوضاع بعد إلقاء الغازات المسيلة للدموع لتفرقة الأهالي المحتاجين وإخماد النيران بالمنزل المشتعل.