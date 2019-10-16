حبس "نجار" بتهمة الإتجار في نبات "البانجو" بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
أمرت النيابة العامة بدمياط، بحبس "نجار" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في حملة أمنية شنتها على قرية البصارطة، لضبط الخارجين عن القانون وفرض السيطرة الأمنية.
ونجح ضباط مكتب مكافحة المخدرات في ضبط "أ.س"، نجار، ويبلغ من العمر 34 عامًا، بعد إعداد كمين أمني، وتبين أن بحوزته كمية من نبات "البانجو" المخدر وزنت 7 كيلو جرام كانت معدة لبيعها للزبائن.
وتحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.
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