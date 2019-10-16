بلومبرج: ترامب يجتمع مع قيادات الكونجرس اليوم لبحث التعامل مع تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض دعا قيادات من مجلسي الشيوخ والنواب لاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب. ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين لم تكشف عنهما أن الاجتماع سيتناول سبل التعامل مع تركيا على ضوء الإعتداء على شمال سوريا. وأوضحت أن الاجتماع سيعقد الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي.

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