إردوغان: لن أوافق أبدًا على وقف إطلاق النار في شمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول- (د ب أ): رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طلبا أمريكيا للتفاوض حول وقف لإطلاق النار في شمال سوريا. وقال إدوغان لصحفيين لدى عودته من زيارة لأذربيجان، إن تركيا لن تعلن "أبدا" وقفا لإطلاق النار "ولن تتفاوض مع الإرهابيين"، حسبما نقلت محطة "سي إن إن تورك" ووسائل إعلام أخرى.

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