أردوغان: الضرب لن يتوقف فى سوريا.. وترامب يتوعد

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده لن تمتثل لطلب واشنطن بإعلان وقف لإطلاق النار فى شمال سوريا حيث تشن عملية عسكرية ضدّ فصائل كردية سورية، وفقا لما نشرته قناة «فرانس 24» على موقعها الإلكترونى.
كما اعتبر أردوغان،خلال تصريحات للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان، أن دخول قوات الجيش السورىإلى مدينة منبج فى شمال البلاد ليس تطوراً "سلبياً جداً" بالنسبة لأنقرة طالما أن السيطرة على هذه المدينة لم تعد بأيدى الوحدات الكردية.
وأعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس سيلتقى أردوغان فى أنقرة، الخميس، لإقناعه بإعلان "وقف فورى لإطلاق النار".
من جهته أوضح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن نائبه سيهدد أردوغان بالمزيد من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على تركيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار فى شمال شرق سوريا.
وقال ترامب: "لقد فرضنا أقوى العقوبات التى يمكنكم تخيلها"، وفى حال تبين أن هذه العقوبات لن يكون لها التأثير الكافى فإن الولايات المتحدة تمتلك خيارات كثيرة أخرى بما فى ذلك فرض رسوم جمركية ضخمة على الصلب، إن الأتراك يصدرون الكثير من الصلب إلى الولايات المتحدة.
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