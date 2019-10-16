قضية “خديجة” فتاة الوشم..المحكمة تقرر تخصيص يوما كاملا للاستماع للمتهمين

انعقدت، صباح اليوم الثلاثاء، في محكمة الاستئناف في بني ملال سادس جلسات قضية خديجة، ملف 52/19K ، المعروف “بفتاة الوشم”، بحضور جميع المتهمين المتابعين في القضية، والضحية خديجة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 12 نونبر المقبل، لتخصيص يوم خاص لمحاكمة المتهمين، والاستماع إليهم تفصيليًا، وذلك بطلب من الدفاع، ورئيس النيابة العامة، نظرا إلى العدد الكبير للمتهمين، ما يتطلب مدة طويلة لمواجهتهم، وهو ما استجاب له رئيس الجلسة.

وأُحضر جميع المتهمين، الذين بلغ عددهم 12 متهما في حالة اعتقال، بالإضافة إلى حدث، وقدموا أمام المحكمة، بينما حضر متهمان متابعان في حالة سراح.

واستأثرت قضية “فتاة الوشم”، خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صور، وفيديوهات لها، تؤكد تعرضها للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.