الجيش الليبي: وحدات عسكرية تدخل مرزق المحتلة منذ أغسطس الماضي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، على لسان مديرها العميد خالد المحجوب، عن دخول وحدات تتبع القيادة العامة الثلاثاء لمدينة مرزق المحتلة من العصابات التشادية منذ أغسطس/آب الماضي.



وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي، إن وحدات الجيش دخلت مرزق من بوابتها الشرقية في الساعة الـ8 من مساء الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهي تعمل الآن على تأمين كافة أحياء المدينة تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد المحجوب أن آمر المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء بلقاسم الأبعج، عقد العديد من الاجتماعات مع التركيبات الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية ككل، ومرزق على وجه الخصوص، واتخذت من خلاله العديد من الإجراءات الاجتماعية والأمنية والإدارية وإجراءات خاصة بإصلاح الضرر وعودة الأهالي إلى المدينة.

وتابع العميد قائلاً إن المراحل الأساسية التي أخذتها الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة هي تأمين المدينة جيداً، ومنع أي خروقات أمنية قد تهدد سلامة المواطنين، ثم البدء في عودة الأهالي لأحيائهم بتوفير سكن لمن تضرر سكنه والعمل على عودة الكل لسكنهم وأحيائهم.



وكانت القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" قد شنت سلسلة غارات في سبتمبر/أيلول الماضي على تمركزات قوة حماية الجنوب التابعة لحكومة الوفاق نتج عنها مقتل أكثر من 47 قيادي إرهابي من بينهم حمزة التباوي المطلوب دوليا.

