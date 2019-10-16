الان تتابع أنباء عن توجه وفد الانتقالي الجنوبي للرياض لتوقيع اتفاق سياسي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
كشفت مصادر يمنية عن أن وفد المجلس الانتقالي يصل الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء قيادة التحالف العربي ووضع اللمسات الأخيرة لتوقيع الاتفاق السياسي، وفقا لصحيفة العرب اللندنية.
وأضافت المصادر أن اجتماع وفد المجلس الانتقالي مع قيادة التحالف العربي في الرياض سيحدد الموعد النهائي لحفل التوقيع الذي يرجح أن يتم الخميس أو يتأخر لبداية الأسبوع القادم.
وتابعت المصادر التوقيع على الاتفاق السياسي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي سيتم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
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