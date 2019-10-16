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اشتباكات في برشلونة بين المحتجين والشرطة الإسبانية

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اشتباكات في بين المحتجين والشرطة الإسبانية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

اشتباكات في برشلونة بين المحتجين والشرطة الإسبانية

متابعات_الخليج 365

اندلعت اشتباكات جديدة في وقت متأخر، الثلاثاء، بين المحتجين المؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا وشرطة مكافحة الشغب في وسط مدينة برشلونة الإسبانية ضمن احتجاجات متوترة على حكم المحكمة العليا بسجن 9 من قادة الانفصال بسبب محاولة للاستقلال في 2017. 

 

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وأضرم محتجون النار في حاويات للقمامة وصناديق من الورق المقوى في شوارع وسط برشلونة بما في ذلك الشوارع التجارية الفاخرة التي تضم بعضا من أهم متاجر المدينة.

 

وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية: "إن 3 أشخاص اعتقلوا قرب المقر المحلي للحكومة الإسبانية، حيث تقدمت الشرطة نحو المحتجين بالهراوات في محاولة لكسب مساحة بعد حدوث مشكلات في الأسيجة التي نصبتها".

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