شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال4 رؤساء بلديات أكراد أتراك.. والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب، رويترز (نيويورك، أنقرة)

أعلنت مصادر دبلوماسية أمس (الثلاثاء) أن أعضاء مجلس الأمن الدولي طلبوا عقد اجتماع جديد مغلق اليوم (الأربعاء) حول الغزو التركي لسورية. وطلبت عقد الاجتماع بلجيكا وألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا. وكانت أول اجتماع انتهى الخميس الماضي بانقسامات وصدور بيان أوروبي فقط يطلب وقف العدوان. وعرقلت روسيا والصين (الجمعة) نصا قدمته الولايات المتحدة ويطلب وقف العدوان التركي.

في غضون ذلك، أعلنت وسائل إعلام حكومية، أن السلطات التركية اعتقلت أربعة رؤساء بلديات من أعضاء الحزب في مداهمة فجر أمس، موسعة نطاق حملتها منذ بدء الغزو لسورية. وقال حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد ووكالة أنباء الأناضول، إن رؤساء بلديات هكاري ويوكسيكوفا وأرجيش ونصيبين قرب الحدود التركية مع سورية والعراق اعتقلوا في اتهامات تتعلق بالإرهاب. وكشف الحزب أن 151 من أعضائه منهم مسؤولون محليون اعتقلوا خلال الأسبوع الأخير.

وبدأت الشرطة التركية الأسبوع الماضي تحقيقات جنائية مع الزعيمين المشاركين في رئاسة الحزب بسبب انتقادهما للغزو، وبدأت التحقيق بشأن أكثر من 500 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بما أطلقت عليه «دعاية إرهابية» تنتقد العدوان.